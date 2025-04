Non si ferma all’alt della polizia ma imbocca una strada chiusa e tenta la fuga a piedi: in auto trovata droga, denunciato Colverde, dai controlli è emerso che il 20enne di Faloppio, con precedenti per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti, era già sottoposto alla messa alla prova, che prevedeva 9 mesi di lavori socialmente utili