Commerciante ferita . Un’aggressione avvolta dal mistero

A chiamare il 118, quando ormai erano passate ore dal ferimento, è stato un vicino, un uomo che ha l’attività a poca distanza da quella della commerciante soccorsa ieri mattina poco prima delle 9.30 in via XXV Aprile, in pieno centro abitato. E’ stato lui a notate le due ferite, apparentemente assestate con un coltello o con una lama, che ancora non si rimarginavano, nonostante il tentativo di medicarle. Così la donna, 54 anni, è stata raggiunta da un’ambulanza con al seguito auto medica, e trasportata all’ospedale Sant’Anna, dove sarebbe stata ricoverata. Cosa le sia accaduto rimane, al momento, un grosso interrogativo. Ai carabinieri, secondo una prima versione su cui stanno lavorando, avrebbe detto di essere stata aggredita alle spalle la sera prima, mentre faceva la chiusura della sua attività, senza però meglio dettagliare chi e come. Ma soprattutto, senza che in quel ferimento ci fosse uno scopo di rapina o di accaparrarsi l’incasso della giornata. Tuttavia, dopo il primo accertamento medico, è risultato che le ferite si trovavano davanti, e non sulla schiena. Una discrepanza apparentemente non lieve, su cui la donna sarà chiamata a spiegare meglio non appena le sue condizioni di salute glielo consentiranno.