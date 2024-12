Collezionisti e maniaci del vinile. Domenica al Centrale rock pub

Natale a tutto metal con ‘Erba in vinile’ dalle 13.30 alle 21.30 al Centrale Rock Pub di via Cascina California, punto di riferimento per i live show rock. Giunta alla sesta edizione l’iniziativa è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica, collezionismo e rock’n’roll live a 33 & 45 giri.

L’evento pre-natalizio, in programma stasera a ingresso gratuito, è consigliato a tutti i collezionisti, audiofili e maniaci della musica in vinile, con mercatini, memorabilia, gadget, libri musicali, aperto a tutte le età, generi e gusti. L’aperitivo natalizio sarà un omaggio a Iggy & The Stooges, la band che fece esplodere l’America sotterranea a cavallo tra i decenni 60 e 70.

L’intento dell’Associazione Culturale 33 & 45 è proprio quello di ridare linfa alla cultura musicale, anche rispolverando i supporti e le pubblicazioni delle epoche passate, anche rivolto a chi è sempre in cerca di buoni affari, oppure, solo per ammirare il materiale presente: veri e propri oggetti di culto oppure semplici ricordi. E, ad osservare i trend del momento, sembra che anche i più giovani apprezzino questo grande ritorno.

I partecipanti potranno portare con sé il proprio materiale di seconda mano per scambiarlo con gli espositori, oltre che godersi le novità proposte dal Pub, da orario di pranzo e per tutto il pomeriggio fino a sera, con selezione musicale a rotazione.