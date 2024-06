Colico, pendolari esasperati con Trenord: “Ferrovia chiusa? Aumentate i bus”

Aumentate il numero dei bus sulla Colico – Tirano. È questo in sintesi l’accorato appello o, meglio, il fermo invito che Michele Fedele, il responsabile della Cisl di Sondrio per il settore trasporti da noi interpellato ieri, rivolge a Trenord dopo le numerose segnalazioni riguardanti la mancanza di autobus sostitutivi in quel di Colico. Il problema è molto grave.

Come ormai da un paio di anni, la linea ferroviaria Tirano – Colico in estate è oggetto di una chiusura totale di 90 giorni (riaprirà l’8 settembre) da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per effettuare una serie di lavori di potenziamento infrastrutturale, realizzati in ottica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lavori necessari e che renderanno (tutti sperano) più efficiente una linea che, spesso e volentieri, palesa parecchi problemi, con ritardi a raffica.

Da Colico a Tirano e, ovviamente, anche al contrario, pendolari e turisti vengono trasportati con i bus sostitutivi, un servizio molto apprezzato perché permette agli utenti di arrivare a destinazione quasi sempre in orario.

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che ribadiscono l’insufficienza dei bus che partono da Colico – dice Fedele della Cisl -. E questo vuol dire che c’è una mancanza di programmazione da parte di Trenord perché il flusso di pendolari dovrebbe essere conosciuto e perché è chiaro che, con l’inizio dell’estate, a questo va aggiunto anche quello dei turisti che scelgono il treno per venire in Valtellina. Questa è la terza estate in cui c’è la chiusura della linea ferroviaria Colico – Tirano e quindi certi disservizi non ce li aspettavamo di certo. Secondo alcuni pendolari, diretti a Sondrio per raggiungere il posto di lavoro, e alcuni turisti, in transito per raggiungere una delle tante località turistiche valtellinesi, una volta arrivati a Colico ci si trova poi con un numero di bus insufficiente. Ora noi chiediamo fermamente a chi di competenza, di aumentare il numero degli autobus da Colico a Tirano così da rendere il servizio adeguato alle necessità sia dei pendolari sia dei turisti. Auspichiamo pertanto un intervento a brevissimo termine…". Infine, a Colico in stazione, sarebbe auspicabile la posa di qualche cartello per indirizzare i turisti verso il piazzale dei bus.