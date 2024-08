Como, un escursionista svizzero bloccato in una zona impervia: interviene l’elicottero a recuperarlo

Claino con Osteno, 9 agosto 2024 – È intervenuto l’elicottero Drago 163 dei vigili del fuoco, per soccorrere e salvare un turista svizzero rimasto bloccato oggi in una zona impervia, dalla quale non riusciva a proseguire.

È stato lui a lanciare l’allarme, riuscendo a indicare l’area in cui si trovava: località Cappelletta a Claino con Osteno. Una volta individuata la zona e fatta una veloce ricognizione dalla centrale operativa di Como hanno chiesto l’intervento dell’elicottero (partito da Malpensa) che è stato ritenuto il mezzo più idoneo a raggiungere l’escursionista e recuperarlo: con l’aiuto dei tecnici, in breve tempo è stato portato in salvo in buone condizioni di salute.