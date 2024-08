Un escursionista è morto dopo essere precipitato per oltre 80 metri durante una gita di gruppo sulle montagne di Cimbergo, in Valle Camonica, nel Bresciano. La tragedia è avvenuta venerdì mattina. Al momento non sono note le generalità della vittima.

L’allarme è scattato intorno alle 11.50 di mattina. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha mobilitato il Soccorso alpino della Guardia di finanza, ma il recupero della salma è molto difficoltoso a causa della conformazione del terreno.