Chiuse per frana, provinciali ripulite da massi e detriti

Oggi pomeriggio riapre la Sp 72. La provinciale rivierasca della sponda orientale del lago di Como è chiusa al transito all’altezza di Fiumelatte di Varenna da lunedì, in seguito all’ennesima frana che l’ha nuovamente travolta per l’ondata di maltempo che ha investito tutto il Nord Italia. Il ripristino della circolazione è previsto per le 16 in punto. Ieri mattina alle 10 è stati invece ripristinato in anticipo rispetto alla tabella di marcia il collegamento sulla Sp 62 tra Bellano e Taceno. Anche la provinciale della Valsassina era interrotta per una frana, sempre da lunedì. La strada avrebbe dovuto riaprire domani, contestualmente alla Sp 72, ma i tecnici e i cantonieri dell’Amministrazione provinciale a tempo di record hanno sgomberato i macigni caduti, disgaggiato i detriti ancora pericolanti e ripristinato o sostituito le reti paramassi danneggiate oppure divelte a tempo di record.

In entrambi i casi si è trattato di crolli superficiali, di pietre, terra e vegetazione, non ci sono cedimenti strutturali più profondi nei versanti. La superficie delle montagne lecchesi è simile a quella di un guscio d’uovo: pioggia, vento e sbalzi termici, ma anche il semplice passaggio di animali selvatici sugli speroni più pericolanti, la rendono molto instabile e vulnerabile. D.D.S.