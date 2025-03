Chiusa per una frana. Riapre in anticipo la strada provinciale 10

È stata riaperta al traffico con una settimana di anticipo rispetto ai tempi previsti la provinciale 10, chiusa dal 29 gennaio a causa di una frana. La strada che sale in paese è stata riaperta ieri pomeriggio alle 15, al termine della rimozione di 3mila metri cubi di terra e rocce. Nei giorni scorsi erano stati impiegati anche 300 chili di esplosivo per provocare un’esplosione controllata e favorire il distacco del materiale in quota. Per garantire la sicurezza della circolazione, in attesa della posa delle reti paramassi, sono stati installati new jersey a valle e geo-blocchi prefabbricati in calcestruzzo a monte. Nel corso della seduta del Consiglio provinciale è stato approvato all’unanimità il riconoscimento del debito fuori bilancio di oltre 353mila euro, necessario per coprire i costi dei lavori di somma urgenza. "Siamo pienamente consapevoli della fragilità idrogeologica di questa area, che monitoriamo costantemente – spiega il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca –. Dal 2016 a oggi, solo per interventi di messa in sicurezza in seguito di eventi calamitosi, abbiamo investito circa 820mila euro. Inoltre, tra il 2021 e il 2022 abbiamo posato nuovi guardrail lungo la SP 10 e la Sp 11 per 1 milione e 300 mila euro". Ro.Can.