Chiesa degli Apostoli Restauro terminato

Grande festa pasquale per la comunità di Cremignane di Iseo, che dopo alcuni mesi potrà assistere alla Messa nella chiesa sussidiaria dedicata a Maria Regina degli Apostoli a San Pietro e a San Giovanni di Dio, ma meglio conosciuta come San Pietro delle Lame, poiché affacciata sulla riserva naturale delle Torbiere del Sebino.

Dopo tre anni di lavori a intermittenza, finalmente la parrocchia è in sicurezza e l’apparato decorativo completamente rifatto. Le prime opere risalgono al 2019, quando fu necessario rifare il tetto ed effettuare restauri vari a causa dell’umidità. A quei tempi furono spesi 150mila euro, erogati dalla C.E.I. grazie all’otto per mille e dai fedeli della frazione iseana. Nelle ultime settimane, per una spesa di circa 100mila euro finanziata dalla Fondazione Alessandra Bono. "Si è trattato di un intervento molto importante che ha portato all’antico splendore gli stucchi e affreschi del Teosa ovvero l’Assunta della cupola del presbiterio, di Sante Cattaneo e cioè i Santi Andrea, Giovanni Battista, Francesco d’Assisi e Giacomo nei pennacchi della volta e di Pietro Servalli, allievo del Loverini, con l’affresco della Pesca miracolosa nella cupola della navata.