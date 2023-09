Chiede informazioni, poi lo abbraccia. Così sparisce l’orologio da 700 euro

Una richiesta di informazioni, un abbraccio per ringraziare ed è sparito l’orologio da 700 euro. Il furto con destrezza è stato commesso giovedì a Pognana Lario, nella zona di via Matteotti, ai danni di un uomo di 80 anni. L’uomo è stato avvicinato da una giovane donna che gli ha chiesto una banale informazione, per poi ringraziarlo calorosamente. Ma in quel gesto, è riuscita a sfilargli il Tissot che aveva al polso. L’anziano ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno cercando di identificare la ladra. La tecnica utilizzata è molto frequente e viene utilizzata per derubare quasi sempre uomini, avvicinati e abbracciati prima che possano tentare di tenere a distanza la sconosciuta.