Chiavenna nel club esclusivo delle città del buon vivere

Chiavenna (Sondrio) – Un altro modo di vivere l’accoglienza e la gestione del territorio quello delle Cittàslow, oltre 300 in tutto il mondo e da ieri guidate in Italia dal sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta, che ha ricevuto il testimone da Laura Pernazza, primo cittadino di Amelia appena eletta nel consiglio regionale dell’Umbria. Chiavenna, che aderisce al comitato italiano dal 2002, si è sempre impegnata a consolidare i principi del buon vivere e del turismo sostenibile promuovendo la sostenibilità dolce e la cultura dell’accoglienza, attraverso la valorizzazione del territorio, le tradizioni locali e le eccellenze gastronomiche.

"Siamo molto orgogliosi di questo straordinario incarico, senza precedenti per la nostra città - ha accolto il nuovo incarico Luca Della Bitta - È il coronamento naturale di un percorso condiviso con il territorio e con tutti coloro che hanno lavorato per affermare il valore della qualità della vita. Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori, all’assessore al Turismo Andrea Giacomini, al Consorzio Turistico della Valchiavenna, alle associazioni di categoria e a tutte le realtà locali che hanno contribuito a dare credibilità e valore al nostro impegno". L’associazione è presente in 33 Paesi del mondo.