Uccisa da pirata della strada. L’omaggio alla studentessa

È stata ricordata, nel corso di una cerimonia a Palazzo Lombardia, Noemi Fiordilino, la studentessa universitaria travolta e uccisa un mese fa da un’auto pirata in via Vittorio Veneto, a Lurago Marinone, di fronte agli occhi del fidanzato al quale aveva chiesto di fermarsi per soccorrere un coniglio selvatico che avevano urtato. Un gesto di generosità che le è costato la vita.

Noemi, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo agosto, è stata investita e sbalzata a 50 metri di distanza dalla Golf condotta da Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò. L’uomo, anziché fermarsi a prestare soccorso, era scappato, abbandonando l’auto in un prato per poter dire, quando i carabinieri sono risaliti a lui grazie a un pezzo di targa individuata sul luogo dello schianto e alle immagini delle telecamere, che qualcuno gliel’aveva rubata. Arrestato per omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso, a Crudo è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,49 milligrammi per litro, il triplo rispetto al consentito, non solo quando si è messo alla guida aveva il piede destro ingessato per un infortunio, oltre alla patente scaduta.

L’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, con il presidente Attilio Fontana, ha incontrato i familiari della studentessa. "Abbiamo voluto consegnare alla famiglia un riconoscimento per ringraziare questa meravigliosa ragazza per il coraggio che ha dimostrato e che purtroppo le è costato la vita - le parole di Comazzi - Grazie Noemi, ti ricorderemo sempre con gratitudine e affetto". Ro.Ca.