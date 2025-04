Cocaina in auto. Ventunenne ai domiciliari

Arresti domiciliari per Andrea Gambacorta, ventunenne di Uboldo, portato in carcere domenica dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, che lo ha trovato in possesso di 120 grammi di cocaina. Ieri mattina ha sostenuto l’interrogatorio di convalida dell’arresto con il Gip Maria Elisabetta De Benedetto, rispondendo alle domande del giudice. Alla fine, è stato convalidato il suo arresto, ed emessa misura cautelare ai domiciliari. Il ragazzo, alla guida di una Polo, è stato fermato da una pattuglia mentre usciva dalla A9 a Lomazzo, un normale posto di controllo allo svincolo. La droga era custodita in un sacchetto che il ragazzo portava addosso, nella felpa.