Cerca l’amore trova rapinatore incappucciato

Era appartato in auto, con una donna conosciuta su un sito di incontri, con cui si è incontrato a Bregnano. Ma quando era ormai svestito, sarebbe stato aggredito da un uomo incappucciato, che ha aperto l’auto e lo ha picchiato con l’intenzione di rapinarlo. Per poi fuggire con i suoi pantaloni, lasciandolo praticamente in mutande. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi, ed è stato denunciato ai carabinieri di Lomazzo, che ora stanno cercando immagini che possano rivelare la presenza dell’aggressore e capire qualcosa in più rispetto ai pochi dettagli forniti dalla vittima.

L’uomo, un cinquantenne di Castiglione Olona, secondo quanto raccontato ai militari si era fermato in un punto isolato in via Monte Rosa, a Bregnano un parcheggio a ridosso di un’area di servizio, in piena notte. Con lui c’era una donna conosciuta su un social, di cui non avrebbe saputo fornire le generalità. Ma all’improvviso, dopo pochi minuti che i due erano fermi, sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto, che ha aperto lo sportello dell’auto e ha iniziato a picchiarlo per farsi consegnare il portafogli. Il rapinatore sarebbe però riuscito a portare via solo i pantaloni del cinquantenne, forse convinto che il portafogli si trovasse in una tasca, per poi allontanarsi velocemente a piedi. Anche la donna si è allontanata ed è sparita, mentre era in corso l’aggressione. L’uomo ha chiamato i soccorsi ed è stato trasportato in ospedale a Saronno in codice verde, dove è stato medicato e dimesso con una serie di contusioni. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Lomazzo, impegnati non solo a risalire all’aggressore, cercando di ricostruire la sua via di fuga, ma anche alla donna, che potrebbe essere stata la sua complice.

Pa.Pi.