“Chiara” ad Amalia Ercoli Finzi: "I figli la sfida più grande"

LUINO (Varese) È stato conferito ieri a Luino il Premio Chiara alla carriera ad Amalia Ercoli Finzi. La cerimonia al Teatro Sociale (da pochi giorni intitolato a Dario Fo e Franca Rame). "Scienziata, che, con il valore aggiunto dell’empatia e di un eloquio sempre chiaro e ben comprensibile, ha contribuito alla diffusione della conoscenza dello spazio e delle missioni spaziali ad un vasto pubblico", questa la motivazione. Amalia Ercoli Finzi è stata la prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia. Professoressa onoraria al Politecnico di Milano, consulente scientifica della Nasa, dell’Asi e dell’Esa, è stata Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. Continua a collaborare con il Politecnico di Milano anche dopo il ritiro dall’insegnamento. La scienziata ha dialogato sul palco con Giovanni Caprara raccontando la sua vita, per lei mamma di 5 figli la sfida più grande è stata conciliare la carriera scientifica e la famiglia, ma "si può fare" ha detto applaudita dal pubblico. Ros.Fo.