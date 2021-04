Cernobbio (Como), 2 aprile 2021 - Aprirà il prossimo 12 aprile l'hub vaccinale di Villa Erba, annunciato quasi a sorpresa la scorsa settimana da Guido Bertolaso in sostituzione di quello bocciato a Muggiò. Il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi, ha incontrato il prefetto di Como, Andrea Polichetti, i vertici del polo fieristico e il sindaco di Cernobbio per mettere a punto le misure di vigilanza e le modalità di accesso alla struttura. All'incontro ha preso parte anche il questore di Como e i vertici dell'Arma e della Guardia di Finanza oltre al presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, l'assessore alla Sicurezza di Como Elena Negretti e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi.

Villa Erba metterà a disposizione il proprio parcheggio, in grado di contenere fino a 600 auto, la viabilità in prossimità dell'ingresso del polo fieristico sarà parzialmente modificata per dare la precedenza a chi si deve vaccinare. Il nuovo hub entrerà in funzione il prossimo 12 aprile con l'avvio della campagna massiva che interesserà, inizialmente, le persone nella fascia di età tra i 75 e i 79 anni e tra i 70 e i 74 anni, per le quali, sarà disponibile il vaccino AstraZeneca.

Prosegue intanto la campagna vaccinale per gli over 80, fino ad oggi sono state somministrate 10620 prime dosi di Pfizer e 4410 seconde dosi. Da dati trasmessi da Ats Insubria la popolazione over 80 residente nel territorio lariano, che ha aderito alla campagna regionale e che deve ancora essere vaccinata, ammonta a 21mila persone. Il termine stabilito da Regione Lombardia entro il quale gli anziani riceveranno almeno la prima dose è l'11 aprile.