Cernobbio, vigile del fuoco precipita dall’autoscala mentre taglia un grosso abete caduto in strada

Cernobbio (Como), 12 giugno 2024 – Un vigile del fuoco di 47 anni del comando provinciale di Como, è precipitato da una scala mentre era impegnato nel taglio di un grosso abete finito sulla strada in via Monte Grappa, a Cernobbio. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 15, quando le operazioni di messa in sicurezza della strada, chiusa al transito di auto e pedoni, erano iniziate da circa un’ora. Il vigile del fuoco stava lavorando all’interno del cestello dell’autoscala, quando è caduto. Come sia avvenuto è ancora da ricostruire: l’uomo ha rimediato traumi al torace e alla schiena, ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso, in attesa delle valutazioni mediche che stabiliranno meglio il quadro clinico.