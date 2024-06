Cernobbio, un grosso abete si abbatte sulla strada: transito bloccato in via Monte Grappa

Cernobbio (Como), 12 giugno 2024 – Un grosso abete si è abbattuto sulla strada oggi alle 14 a Cernobbio, in via Monte Grappa, bloccando completamente la possibilità di transito sia dei veicoli che dei pedoni, e rimarrà inibita a ogni passaggio fino al termine dei lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per la rimozione della pianta, intervenendo sul taglio delle parti più pericolanti. Due squadre del comando di Como stanno rimuovendo le parti pericolose per ripristinare le condizioni di sicurezza. In posto sono presenti anche Polizia locale e Ufficio tecnico comune Cernobbio, per gestire la viabilità ed emettere provvedimenti di loro competenza.