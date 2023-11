C’è la festa di Santa Barbara e i pompieri fanno il bilancio

La festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, in programma il 4 dicembre con la Messa al Santuario di Borgo Santa Caterina (celebrata dal vescovo Francesco Beschi) è anche l’occasione per fare un bilancio dell’attività. Nell’anno che si sta per chiudere i Vf di Bergamo hanno già effettuato 7 mila interventi. Di questi, il 28% sono stati soccorsi e salvataggi, il 21% incendi, il 9% incidenti stradali. Ci sono state le partecipazioni ai soccorsi in occasione di calamità come il terremoto in Turchia e le alluvioni in Emilia, in Libia e a Prato. L’elenco dei servizi principali si apre il 29 gennaio con il soccorso persona a uno Scout di Ranica in gita verso la croce di Valtrusa scivolato per 20 metri sopra San Vito di Nembro. Il 5 aprile ad Ardesio, dove la rottura di una tubazione di un invaso per la produzione di energia elettrica aveva provocato una colata di fango che aveva invaso le strade, con 7 case sgomberate. Il 22 aprile in via Garibaldi, in città, a causa di una fuga di gas 50 famiglie erano state sfollate e un supermercato sgomberato. Il 13 luglio a Baita Alpini di Lizzola, a causa dell’ingrossamento di un torrente 400 ragazzini erano rimasti bloccati in una baita. I soccorritori avevano atteso l’abbassamento del livello delle acque per mettere in sicurezza i ragazzini. Il 25 luglio frana a Isola di Fondra, il 21 agosto l’incendio tetto in città con famiglie evacuate. F.D.