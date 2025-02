Casnate, scontro auto-moto: gravissimi uomo e donna

Casnate con Bernate, 28 febbraio 2025 – Sono gravissime le condizioni di due motociclisti che oggi, venerdì 28 febbraio, poco prima delle 16 si sono scontrati con un’auto.

L’incidente è avvenuto a Casnate con Bernate in via Pitagora, nei pressi dell’area industriale: sulla moto viaggiavano un uomo di 40 anni, alla guida, e come passeggera una donna di identità e età non ancora note. Nell’urto, entrambi sono stati sbalzati dalla moto, riportando molteplici traumi e ferite.

La donna è stata trasportata in ambulanza al Sant’Anna, l’uomo in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, entrambi in codice rosso. Sul posto, assieme al 118, anche i carabinieri per i rilievi.