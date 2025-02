Cermenate, il giro in moto si trasforma in tragedia: così è morto a pochi passi da casa un ragazzo di 24 anni

Cermenate (Como) – Era uscito per fare un giro in sella alla sua moto, approfittando del clima mite, una domenica spensierata che si è conclusa nel peggiore dei modi per un giovane di 24 anni residente in paese che ha perso la vita lungo la statale dei Giovi, a poche centinaia di metri da casa. Il giovane motociclista stava procedendo verso Como con la Kawasaky, mentre era in fase di sorpasso un’automobilista che lo precedeva non si è accorto del suo arrivo e ha svoltato a sinistra, all’altezza di un pizzeria, lo scontro è stato inevitabile e violentissimo. La moto del ragazzo ha urtato contro la portiera dell’utilitaria, una Nissan, ed è letteralmente carambolata in aria senza più controllo terminando la sua corsa alcuni metri più avanti nel giardino di un’abitazione, per fortuna senza colpire nessuno.

Ad avere le conseguenze più devastanti è stato però proprio il giovane che nonostante indossasse il casco ben allacciato è stato sbalzato a terra, sbattendo violentemente contro un marciapiede dall’altra parte della strada. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. L’automobilista, un uomo di 54 anni, e alcuni passanti hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago. Nel frattempo dalla centrale di Areu è stato fatto decollare l’elisoccorso che è atterrato in paese per prestare aiuto con la sua equipe di rianimazione. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e portato all’ospedale Sant’Anna di Como dov’è giunto in condizioni disperate. Purtroppo il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato e nonostante i tentativi dei medici il suo cuore ha cessato di battere in serata.

Toccherà ai carabinieri di Cantù ricostruire le responsabilità dell’incidente che però appare chiaro, almeno nella sua dinamica, visto che lo scontro è avvenuto mentre l’auto che precedeva la moto del ragazzo era in fase di svolta.