Incidente a Nembro, perde il controllo della moto e finisce contro il guard rail: morto 59enne di Zogno

Bergamo – Ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto. La vittima si chiama è un 59enne residente a Zogno. L’incidente ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 in via Moroni, sopra l’abitato di Nembro, in provincia di Bergamo. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, sul posto per i rilievi di legge, il centauro, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la strada, ad un certo punto ha perso il controllo della moto finendo contro un guardrail a protezione della strada. Resta da capire la causa: all’origine potrebbe essersi stato un malore improvviso che avrebbe colto il motociclista, oppure se si è trattato di una caduta mentre il 59enne si apprestava ad affrontare un tornante. Manovra che poi potrebbe avrebbe provocato prima la caduta sull’asfalto e poi il decesso. Anche perché non pare che nell’incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli.

A trovare il centauro riverso a terra è stato un automobilista di passaggio che ha dato che ha notato il corpo vicino alla moto e ha subito dato l’allarme. La centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica, l’ambulanza e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero alzato in volo dalla base dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente, ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

La strada è stata chiusa per consentire agli operatori di poter intervenire in sicurezza; sul posto, oltre alla pattuglia dei carabinieri, anche una squadra di vigili del fuoco. In breve lungo la strada si è formata una colonna di auto, bloccate in direzione della frazione di Lonno. La salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe anche decidere di disporre l’autopsia.