Carenza cronica dei medici di base. Si fondono gli “ambiti territoriali“

La carenza cronica dei medici di base rischia di incidere e non poco nelle abitudini degli abitanti del paese. Asst Lariana ha infatti deciso di procedere alla fusione dell’ambito territoriale di Turate con quelli di Cirimido-Lomazzo, Bregnano-Rovellasca e Rovello Porro. "Stante l’insufficiente numero di medici di base sui nostri territori, come del resto nella maggior parte d’Italia, l’azienda sanitaria Asst Lariana ritiene opportuno procedere alla fusione degli ambiti territoriali di assistenza primaria di seguito elencati, costituendo un unico ambito di scelta – spiega il sindaco Alberto Oleari –. Da un lato una maggiore possibilità di scelta, dall’altro la possibile scomodità di doversi recare in un ambulatorio più distante".

Secondo Asst Lariana, questa decisione darà maggiori possibilità di garantire l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini residenti, in considerazione dell’ampliamento dei confini geografici dell’ambito e della conseguente possibilità di scelta tra un più ampio numero di medici di base. Inoltre verranno offerte maggiori garanzie di equità di assistenza e la possibilità per i medici di associarsi operando in una o più sedi.

"Nel breve periodo non cambierà nulla – conclude il sindaco –: ogni cittadino continuerà a mantenere il medico di base che ha scelto. Un domani però, se il medico dovesse smettere l’attività, il cittadino si troverebbe a scegliere un nuovo medico di base, non necessariamente con ambulatorio a Turate, ma appartenente all’ambito formato da tutti questi paesi".

Roberto Canali