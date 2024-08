Carate Urio, il pianista comasco Christian Leotta rende omaggio a Beethoven

Carate Urio (Como), 18 agosto 2024 – Appuntamento per mercoledì 21 agosto alle 20 nella Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Carate Urio, in via Regina Vecchia 109, per il quarto recital della tournée di 12 concerti del pianista comasco Christian Leotta. Nel suo ultimo tour, in corso sul Lago di Como, presenta un nuovo e più ampio catalogo delle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Una maratona di oltre 14 ore complessive di musica, dedicata alle Sonate per pianoforte del Maestro di Bonn, ciclo che ha presentato per la prima volta in Canada a Montréal nel 2002, eseguendolo, fino a oggi per ventidue volte in quattro continenti, con grandissimo successo di pubblico e di critica.

Un evento straordinario, con una novità quest’anno. Il programma del concerto di Carate Urio accosta per la prima volta le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven - Op. 109, Op. 110 e Op. 111 - unite alle uniche due Sonate per pianoforte pubblicate postume, due gioielli musicali di rarissimo ascolto e finora mai inclusi in un ciclo integrale: la Sonata per pianoforte in Fa maggiore L 4, e la Sonata per pianoforte in Do maggiore L 14. In particolare quest’ultima apre la seconda parte del concerto: grazie al suo primo movimento dalla raffinatissima scrittura e al successivo Adagio lirico e profondo, rappresenta una delle opere del giovane Beethoven senza dubbio più interessanti, ingiustamente trascurata fino ai giorni nostri persino dai più autorevoli interpreti beethoveniani. Ingresso libero senza prenotazione.