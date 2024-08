Capiago Intimiano, ciclista investito da auto: è grave

Capiago Intimiano (Como) – Un uomo di 62 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Circolo di Varese a seguito di un incidente avvenuto oggi, giovedì 15 agosto, a Capiago Intimiano, in provincia di Como. Tutto è successo intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, in via Montorfano. Stando a quanto riferito il 62enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono scattati i soccorsi. I sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente con ambulanza ed elisoccorso. Le condizioni del 62enne sono apparse da subito gravi: è stato trasportato in ospedale d’urgenza, in codice rosso. Sul posto la polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.