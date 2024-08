Valdidentro, cade con la bici e precipita per una ventina di metri: grave 61enne

Valdidentro (Sondrio) - Perde il controllo della bici, cade ed è in gravi condizioni. Teatro dell’incidente il sentiero che corre lungo il bacino artificiale di Cancano. Un 61enne è precipitato per una ventina di metri che gli hanno causato un serio politrauma. L’intervento dei soccorritori del Cnsas è scattato intorno alle 11 del mattino. Lo sportivo è stato portato dall’eliambulanza all’ospedale di Brescia in codice rosso (il più grave). Mobilitati anche i Finanzieri del Sagf e i vigili del fuoco. Informati i carabinieri di Tirano. Tutto in una giornata di super lavoro per i soccorritori. A Livigno, all’ora di pranzo, un 28enne si è infortunato mentre faceva sport ed è stato elitrasportato a Bergamo al Papa Giovanni. Per lui ferite di media gravità.