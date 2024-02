Como, due cani abbandonati e legati ad un albero nel bosco: recuperati dall’Ats e dall’Enpa

Capiago Intimiano (Como), 27 febbraio 2024 – È stata fondamentale la segnalazione di un cittadino che nella notte di sabato ha avvertito l’Enpa e l’Ats dopo essersi accorto che due cani erano stati abbandonati e legati a una pianta: i cani sono stati trovati spaventati e e uno di loro aveva la bava alla bocca. Di taglia media, una incrocio border e una incrocio setter, erano state abbandonate sotto la pioggia, di notte, a Capiago, nel bosco verso località Campaccio.

Il ritrovamento e il recupero dei Ats Insubria

Una delle due è riuscita a liberarsi, ma è rimasta comunque in zona, vicina al compagno di sventura. Il cittadino ha contattato immediatamente l’accalappia cani di Ats Insubria, che ha visto il coinvolgimento in prima persona di Marco Marelli, presidente di Enpa Como, per il recupero dei cani, inizialmente spaventati e poi pian piano calmati dai volontari. Uno di questi ha il microchip e per questo motivo il responsabile potrebbe essere rintracciato.

Lo stesso Marelli ha riferito del recupero avvenuto sabato sera: “Fradici ed impauriti, ora sono al sicuro al canile sanitario di Como rifocillati e asciugati”.

Il sindaco: “A breve sapremo chi è il proprietario”

Anche il sindaco Emanuele Cappelletti ha commentato il ritrovamento tramite i suoi profili Facebook: “Uno speciale ringraziamento al presidente di Enpa Sezione di Como, Marco Marelli, per aver personalmente recuperato, questa sera, due poveri cani, lasciati legati, senza cibo, nei boschi del nostro Comune, sotto la pioggia gelata".

“Seguiremo con grande attenzione gli sviluppi di questa vicenda e come amministrazione comunale faremo di tutto affinché i responsabili vengano individuati e sanzionati, anche penalmente. Un plauso anche a chi ha segnalato con tempestività al 112 questa situazione, consentendo l’intervento di Enpa. Sto avendo contatti con la polizia locale: credo che a breve sapremo le generalità di questa persona che ha abbandonato, gli animali, grazie al microchip”.