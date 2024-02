Spargeva bocconi avvelenati. Denunciato dalla polizia locale

Denuncia per un uomo che spargeva bocconi avvelenati nelle aree verdi di Sirmione da parte della polizia locale che ha reagito tempestivamente alla segnalazione di un cittadino. Gli agenti si sono precipitati sul posto dove era stato notato un uomo che si comportava in modo sospetto. Hanno anche rinvenuto una salsiccia contenente chicchi di grano rossi, che ora saranno analizzati. Ad essere provvidenziale è stato il cane del cittadino che per primo ha annusato le “esche“ dando così l’allarme al proprietario. Purtroppo ha assaggiato il cibo avvelenata e così è stato portato dal veterinario per le cure necessarie, mentre le esche avvelenate sono state inviate per le analisi al Distretto veterinario di Lonato del Garda. Le indagini, supportate anche dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare l’autore del gesto, che ora rischia una pena che va da quattro mesi a due anni di reclusione per tentato avvelenamento di animali. La Polizia Locale ha inoltre proceduto alla bonifica del parco al fine di assicurarsi che non vi fossero altre esche avvelenate, riuscendo così a rassicurare i cittadini e i loro amici a quattro zampe. Non si tratta del primo caso di bocconi avvelenati sul lago di Garda in questi giorni. Ne sono stati segnalati anche a Manerba del Garda e in altre località.