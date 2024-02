Soresina, uccide un cane a badilate: “Voleva aggredire mia figlia”. Cosa rischia ora

Soresina (Cremona), 27 febbraio 2024 – Un pastore tedesco ucciso a badilate a Soresina, in provincia di Cremona: la notizia, pubblicata da La Provincia, sta rimbalzando sui siti e social, con varie associazioni animalisti sul piede di guerra

La dinamica è tutta ancora da chiarire ma sembrerebbe, stando al racconto di chi lo ha ucciso, che il pastore tedesco non nuovo a episodi simili fosse scappato dalla casa dei suoi padroni, puntando minacciosamente verso la famiglia dell’uomo. Con lui c’era anche la piccola figlia e, proprio per paura che la bambina venisse attaccata, la reazione abnorme del padre che ha colpito con un badile l’animale alla testa. L’intervento di soccorritori e veterinari non è servito a salvargli la vita. Poco ore dopo il ferimento, il pastore tedesco, che in passato aveva sbranato un cucciolo e aggredito i proprietari, è spirato. L’uomo rischia ora una denuncia.