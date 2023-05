Cantù, tir rimane incastrato all’incrocio: traffico bloccato al confine con Capiago

Cantù (Como), 22 maggio 2023 - Si è reso necessario l'intervento dell'autogrù dei vigili del fuoco, fatta arrivare dalla sede di Como, per liberare un tir che era rimasto incastrato tra via degli Arconi e Maddalena, al confine tra Cantù e Capiago. Il camion trasportava un carico di oltre 100 quintali e si è bloccato impedendo il passaggio lungo la strada in entrambi i sensi di marcia.

Per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre un'ora, mobilitati anche gli agenti della Polizia locale che hanno deviato il traffico su via alternative, ma nonostante ciò si sono formate parecchie code.

Solo tre giorni fa, il 19 maggio, le strade di Cantù sono state protagoniste di un episodio drammatico: un motociclista di 47 anni di Cantù, Demis Di Luca, è stato travolto mentre percorreva via Milano. L’uomo è finito contro un’auto che gli ha tagliato la strada e non è riuscito a frenare in tempo. Lo scontro è stato rovinoso e le sue condizioni sono apparse subito disperate. I primi soccorritori giunti sul posto lo hanno rianimato e poi è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale dove però il suo cuore ha definitivamente cessato di battere.