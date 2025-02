Camera di Commercio. Numero delle imprese . Il saldo resta positivo

Un anno tutto sommato positivo quello che si è appena chiuso per le imprese sul Lario. Secondo i dati della Camera di commercio nelle province di Como e Lecco nello scorso anno sono nate 4.289 imprese, mentre le cancellazioni sono state 3.984, alla fine le aperture hanno superato le chiusure di 305 unità, 40 in più rispetto al 2023. In provincia di Como si sono registrate 2.788 iscrizioni (+6,2% rispetto al 2023) mentre le chiusure, escluse quelle d’ufficio, sono state 2.547 (+3,7%). Nel territorio lecchese, il saldo tra iscrizioni e cessazioni escluse quelle d’ufficio resta positivo (da +107 a +64 aziende).

Le iscrizioni sono state 1.501 (+8,9%), a fronte di 1.437 cessazioni (+13,1%). In totale sul Lario le imprese registrate nell’area lariana sono 72.041: 47.463 a Como e 24.578 a Lecco. La variazione percentuale è positiva in entrambi i territori: +0,4% a Como e +0,1% a Lecco (nel 2023 rispettivamente -1,2% e -1,7%). La media sul Lario si attesta a +0,3%, a fronte del -0,3% regionale e del -1,3% nazionale. Tra i territori lombardi, oltre alle due province lariane, solo Milano mostra un incremento delle imprese registrate (+0,6%: +2.198 aziende); Varese, Mantova e Brescia vedono i cali più significativi in valori assoluti (rispettivamente, -1.120, -873 e -854: -1,6%, -2,4% e -0,7%). A Como il peso dei servizi è superiore (44,4% contro il 42,2% lecchese), mentre a Lecco sono più alte la quota d’imprese del commercio (21,9% contro 20,8%) e dell’industria (31,5% contro 30,5%). Lecco e Como con 23.072 imprese artigiane registrate a fine 2024 sono prima e terza in Lombardia. R.C.