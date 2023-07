Caglio, precipita un aliante sul monte Palanzone: ferito il pilota

Caglio, 26 luglio 2023 – I vigili del fuoco di Erba e una squadra del Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano sono intervenuti oggi, verso le 11 di mattina, a Caglio su un pendio del monte Palanzone, per il recupero di un aliante partito dall’aeroporto di Verzago, che è caduto a terra in un’area impervia, per cause al momento non chiare.

All’arrivo in posto dei soccorritori e del 118 intervenuto con l’elicottero, il pilota, un uomo di 52 anni, è stato recuperato con il verricello, ed è sempre stato cosciente. Dopo una prima valutazione e la stabilizzazione, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, con ferite che al momento non sono apparse gravissime. L’intervento di recupero del ferito è durato circa un’ora, ed è arrivato al pronto soccorso del Sant’Anna alle 12.30.