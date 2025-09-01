Panico a Cadorago sull'A9: auto prende fuoco nel parcheggio della stazione di servizio

Cadorago (Como), 1 settembre 2025 – Fiamme e panico in autostrada alla stazione di servizio. Domenica sera un'auto ha preso fuoco lungo la A9, in direzione sud, all'altezza di Cadorago, provincia di Como. La macchina si è incendiata nel parcheggio di un'area di servizio, l'Autogrill Lario Est. Per circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Lomazzo e di Appiano Gentile.

La vettura da cui si è propagato il rogo è andata completamente distrutta, non ne resta che la carcassa della carrozzeria: per il calore che si è sviluppato sono esplosi i vetri e gli pneumatici. E' stata lambita e danneggiata dal fuoco pure una vettura posteggiata accanto, ma non si registrano feriti. L'incendio si è sviluppato inoltre lontano dalla zona riservata alla stazione di rifornimento carburante. Le fiamme sono divampate per cause accidentali, probabilmente per un cortocircuito o un problema meccanico. I vigili del fuoco hanno dovuto indossare respiratori e bombole d'aria per poter operare e avvicinarsi all'auto a causa della densa nuvola di fumo che si è sviluppata.