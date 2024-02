Cadono da impalcatura alta quattro metri. Due operai in ospedale per accertamenti

Incidente sul lavoro ieri mattina a Palazzago. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30. Due dipendenti di 38 anni e 45 anni della Cga Carpenterie, di via Lega Lombarda, sulla Briantea, sono rimasti feriti per la caduta da una impalcatura, dall’altezza di circa 4 metri. Erano sul ponteggio per effettuare opere di manutenzione. L’infortunio, visto che si tratta di una caduta dall’alto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Immediato l’allrme lanciato dai compagni di lavoro dei due feriti. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze (di cui una attrezzata per i più delicati interventi di urgenza) e un’auto medica per prestare soccorso ai due operai che successivamente sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposti a ulteriori accertamenti. Dai primi riscontri entrambi se la sarebbebro cavata con contusioni non gravi. Per i rilievi di legge una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Zogno e i tecnici dell’Ats per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.F.D.