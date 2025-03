Como, buca più volte il muro di un garage condominiale per dormirci dentro: scoperto dalla polizia

Como, 20 marzo 2025 – Ogni volta che il buco nel muro veniva riparato, lui ne faceva un altro, che gli consentiva di entrare in un garage condominiale in via Domenico Pino, e lì ricavare un alloggio di fortuna. L’ultima riparazione risaliva a solo una settimana fa, ma l’uomo, un senegalese di 27 anni senza fissa dimora, aveva nuovamente abbattuto la riparazione dell’impresa edile, ed era entrato. Ma a questo punto, è stato segnalato alla polizia dall’amministratore del condominio.

Mercoledì mattina gli agenti della Squadra Volante, si sono presentati nel luogo indicato e hanno cercato il bivacco, trovando il ventisettenne ancora all’interno del garage, mentre dormiva su un giaciglio improvvisato, in pessime condizioni igieniche e senza documenti. Quando lo hanno portato in Questura per identificarlo, sono emersi precedenti per altre invasioni di edifici e un’espulsione non ottemperata. È stato nuovamente denunciato, questa volta per violazione di domicilio.