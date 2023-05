Como, i Cacciatori di Puglia e Sardegna nei boschi della droga: arrestato uno spacciatore

Oltrona di San Mamette (Como), 13 maggio 2023 – Sono addestrati a rastrellare i boschi e vaste aree isolate per stanare 'ndranghetisti e latitanti. Ieri però i Cacciatori di Puglia e Sardegna hanno passato al setaccio palmo a palmo i boschi della droga del Comasco per catturare spacciatori e smantellare i loro bivacchi.

Alla retata, compiuta nella zona di Oltrona San Michele, hanno partecipato anche i carabinieri di Appiano Gentile. I militari hanno arrestato un marocchino di 26 anni: era armato di coltello e aveva addosso quasi di etti di eroina e mezzo grammo di hashish. Il 26enne è irregolare e non ha nemmeno un posto dove abitare. In attesa di essere processato resta in carecere.