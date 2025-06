Boccone di traverso. Paura per un bimbo

Un boccone andato di traverso, e la fortuna di avere al tavolo accanto una giovane laureata in medicina, in grado di intervenire immediatamente e praticare una manovra di disostruzione pediatrica che, probabilmente, ha salvato un bimbo di un anno. È successo in un ristorante di viale Geno, sul lungolago di Como, dove stava pranzando una famiglia lecchese, padre, madre e un bimbo di poco più di un anno. All’improvviso il bimbo ha iniziato a non respirare, dopo aver mangiato un boccone di cibo, diventando cianotico senza riuscire a riprendere il respiro. Pochi attimi e la giovane è riuscito a salvarlo.