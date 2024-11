Bloccato in casa. Il salvataggio è spettacolare

Hanno dovuto utilizzare le tecniche di recupero sperimentate nelle missioni in alta montagna i vigili del fuoco di Lecco che ieri, alle 10.30, si sono calati dall’undicesimo piano di un palazzo per aiutare una persona rimasta bloccata in un appartamento al decimo piano. Lo spettacolare salvataggio è avvenuto in viale Montegrappa, sotto gli occhi di decine di curiosi che hanno osservato gli uomini del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, specializzati nei recuperi in quota, calarsi con corde e moschettoni fino a raggiungere il balcone e da lì entrare nell’appartamento. Il delicato intervento si protratto per circa un’ora, la persona in difficoltà è stata soccorsa e portata all’ospedale.

Roberto Canali