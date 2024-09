Blitz fuori dal tribunale con la bomboletta spray

Mentre l’avvocato discuteva il processo all’interno Palazzo di Giustizia di Como, qualcuno ha danneggiato la sua auto, lasciando due enormi sfregi realizzati con una bomboletta spray nera, sul cofano e sul vetro anteriore. In pieno giorno, in centro città, senza che nessuno notasse nulla. È accaduto giovedì tra le 11 e le 13 nel parcheggio accanto al Tribunale che si affaccia su via Spallino, dove l’avvocatessa aveva lasciato parcheggiata la sua auto, una Fiat 500 bianca nuova. In quelle due ore, nonostante la costante presenza e via vai di persone, qualcuno si è avvicinato e ha commesso il danneggiamento, lasciando due enormi segni neri.

Tuttavia l’intera zona è videosorvegliata, grazie all’impianto del Tribunale che circonda il palazzo e che funziona giorno e notte, con alcune telecamere che puntano anche sul tratto di parcheggio in cui era stata lasciata la Fiat. L’avvocato sporgerà ora denuncia chiedendo l’acquisizione delle immagini e l’identificazione di chi si è avvicinato all’auto armato di bomboletta. Pa.Pi.