Blevio, cade mentre cerca le castagne e trascorrere la notte in un capanno nel bosco

Blevio (Como), 14 ottobre 2023 - Brutta avventura per un 75enne che ieri pomeriggio è caduto nei boschi sopra il paese, in località Montepiatto, sui monti di Cazzanore, e siccome non era in grado di ritornare a casa ha trovato rifugio in un capanno, trascorrendo la notte in quota.

L’anziano era andato a raccogliere castagne, ma è caduto sul sentiero per una ventina di metri riportando diverse fratture. Siccome non riusciva a reggersi in piedi si è trascinato in una baita di sua proprietà e ha deciso di trascorrere la notte, solo ieri mattina dopo aver recuperato le forze ha chiamato aiuto

I vigili del fuoco di Como sono intervenuti in suo aiuto: la baita che dista un paio di chilometri da centro abitato è stata raggiunta a piedi. Il malcapitato una volta stabilizzato è stato verricellato dall’elicottero del 118.