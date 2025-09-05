Bivacco smantellato. Pusher in trappola

CADORAGO (Como) Un bivacco nel bosco, poco distante dalla strada a Cadorago, dove Haddaoui Badr, 18 anni, e Abdelaziz El Hamadauoi, 28, marocchini senza fissa dimora in Italia, gestivano il loro commercio di stupefacenti di vario genere. Sono stati arrestati nel primo pomeriggio di mercoledì dai carabinieri della Stazione di Cermenate al termine di un intervento condotto con i militari dei reparti Cacciatori, che ha consentito di individuarli e di sequestrare la droga che avevano con loro, non ancora venduta: 25 grammi di cocaina, 40 di hashish e 10 di eroina. Avevano inoltre 800 euro in contanti e il materiale necessario a confezionare lo stupefacente in singole dosi, in base a quanto chiesto dai clienti.

Il sistema dello smercio è sempre lo stesso: il cliente ordina la dose per telefono, dopo essere venuto in possesso del contatto dello spacciatore grazie a un passaparola. Viene concordato il punto della consegna, in genere lungo la strada che costeggia il bosco, dove uno dei due spacciatori scambia la droga con i soldi. Il secondo rimane invece a presidiare il bivacco, dove è custodito il restante stupefacente, evitando furti soprattutto da parte di altri spacciatori. I carabinieri hanno sorpreso e bloccato entrambi, processati ieri pomeriggio per direttissima in Tribunale a Como.

Pa.Pi.