Biglietto di carta verso il tramonto per l’elettronica

I viaggiatori che sono soliti utilizzare il treno per i propri spostamenti si apprestano a dire addio al tradizionale biglietto cartaceo. Trenord, infatti, ha dato il via, in linea con il progetto di bigliettazione elettronica promosso da Regione lombardia, al percorso del sistema di vendita che porterà all’abbandono definitivo della carta, in favore di titoli di viaggio elettronici.

Il primo passo è l’abolizione, a partire dal mese di marzo, degli abbonamenti cartacei: i titoli di viaggio settimanali, mensili e annuali sono emessi solo sulla tessera Io Viaggio. Per l’attivazione degli abbonamenti su tessera, saranno progressivamente installate in tutte le stazioni della rete 1.300 nuove convalidatrici contactless. E ancora. Dalla metà di maggio, i biglietti acquistati presso biglietterie Trenord, punti vendita autorizzati e self-service cambieranno formato. I supporti cartacei e magnetici saranno sostituiti da biglietti ricaricabili, grazie al cosiddetto chip on paper (quindi il biglietto si conserva e non si butta).

Michele Andreucci