“Bibliotecario per un giorno“. Insieme per valorizzare la lettura

Scrittori in biblioteca la domenica mattina, per ascoltare i consigli di lettura di chi i libri li scrive, li legge per professione, li recensisce e li cura in ogni dettaglio prima di affidarli alla stampa. Piccoli tour tra gli scaffali, durante i quali gli autori consigliano ai lettori i libri che hanno più amato. “Bibliotecario per un giorno“, è il progetto di Commissione Cultura e Biblioteca di Barzanò, che parte da domenica 23 marzo alle 10.30, in via Pirovano 5, con il primo appuntamento. Un modo di proporre nuovi e diversi momenti di fruizione della biblioteca e di valorizzazione della lettura, nell’ambito delle iniziative di Città che legge, la qualifica ministeriale ottenuta dal Comune di Barzanò per il secondo triennio. Gli incontri, la cui partecipazione è aperta a tutti senza prenotazione, saranno inoltre l’occasione per visitare le mostre allestite mensilmente negli spazi della biblioteca. Si parte con Nicoletta Sipos, scrittrice e giornalista culturale, che vive tra Milano e Valbrona, nel Triangolo Lariano, dopo avere vissuto in Ungheria, in Germania e negli Stati Uniti. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui “Il buio oltre la porta“, “Perché io no?“, “La promessa del tramonto“, “La ragazza con il cappotto rosso“, e l’ultimo “La guerra di H.“. Inoltre in mostra fino al 24 marzo “Nedukaleko“ di Monica Consonni e Mattia Pozzi, fotografie scattate lungo i 9288 chilometri della Transiberiana. Pa.Pi.