Incendio a Villa Lucini, cinque squadre dei vigili del fuoco a Beregazzo

Beregazzo con Figliaro (Como), 20 maggio 2025 – Incendio oggi poco prima delle 17 all’interno della storica Villa Lucini, in via Risorgimento a Beregazzo con Figliaro. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni residenti che hanno notato prima il fumo e poi le fiamme uscire dalla casa. Le squadre sono state inviate dal del comando di Como e dal distaccamento di Appiano Gentile, arrivati con cinque mezzi, per domare nel più breve tempo possibile, e prima che il rogo si estendesse, le fiamme che avevano già avvolto alcune suppellettili lasciate all’interno e una porzione di tetto.

Nessuno era presente, e non sono state segnalate persone coinvolte o intossicate. In base alle informazioni raccolte al momento dai vigili del fuoco, per cercare di comprendere come si fosse originato l’incendio, è emerso che lo stabile è abbandonato da tempo, spesso utilizzato da persone senza fissa dimora, che già in passato avrebbero commesso al suo interno atti vandalici. La stessa cosa che potrebbe essere capitata ieri, in innesco accidentale o l’abbandono fuori controllo di qualcosa di infiammato.