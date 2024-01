Bancarotta. Ex assessore a dibattimento

Indagini partite da un bonifico da un milione di euro, prelevati da un conto italiano della società Forma Hurbis, a beneficio di una società di diritto svizzero. Un movimento che all’epoca era stato segnalato come sospetto dall’istituto di credito, che è stato la premessa dell’indagine che, a novembre 2022, aveva portato in carcere, tra gli altri, gli ex assessori canturini Claudio Ferrari, 55 anni e Giorgio Quintavalle, 51 anni (nella foto).

Quest’ultimo - che alle spalle si è lasciato un periodo di custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari - è stato l’unico imputato che ha deciso di andare a dibattimento, nel processo che si è di fatto aperto ieri davanti al Tribunale Collegiale di Como. La Guardia di finanza, coordinata dal sostituto Antonia Pavan, l’ha accusato di aver generato o partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. Le accuse ritengono che ogni società coinvolta non avrebbe versato al fisco quanto dovuto, per essere svuotata prima degli accertamenti erariali, con il trasferimento delle disponibilità finanziarie a favore degli indagati o di società anonime di diritto svizzero, così da non rendere possibile l’azione di recupero delle tasse. Fatti contestati tra il 2015 e 2022. È la stessa ricostruzione portata davanti ai giudici da uno dei finanzieri che si era occupato delle indagini, sentito dopo il curatore fallimentare della Forma Hurbis srl, una delle società citate nel capo di imputazione, per le quali Quintavalle è accusato di aver avuto un ruolo centrale, assieme a Ferrari. Il coimputato ha già definito 5 anni di condanna con patteggiamento, la stessa scelta processuale fatta dagli altri indagati, mentre gli ultimi tre sono stati condannati la scorsa settimana con rito abbreviato.

Pa.Pi.