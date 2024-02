Bam, la maratona tra arte e sport torna in centro storico il 10 marzo

Si terrà il 10 marzo la 22esima edizione della Bam, la Brescia Art Marathon. "La Bam è l’unica maratona al mondo che abbina arte e sport e questo ci ha reso conosciuti – commenta Gabriele Rosa, presidente del Gruppo Rosa che organizza l’evento – Anche il fatto di essere una maratona cittadina è inusuale". Tre le distanze competitive, 42, 21 e 10 chilometri; mentre la Family Walking e la Easy Run permetteranno anche ai non atleti di partecipare. Sarà il centro storico, come sempre, ad accogliere i maratoneti. Gli iscritti alla 42 e alla 21chilometri partiranno alle 8,30 da via San Faustino, mentre la 10 chilometri si muoverà da via X Giornate, sempre alle 8,30.

Quanto invece ai due appuntamenti non competitivi: la Easy Run avrà il via alle 8.50; la Family Walking, che raccoglierà fondi per Avis, alle 10 da piazza Mercato. Inoltre è previsto anche un evento dedicato ai più piccoli: sabato 9 marzo gli studenti delle classi quarte e quinte delle elementari si troveranno a Campo Marte per la Tomorrow Running. In occasione della Bam, domenica 10 marzo a Brescia si ferma il traffico: la Giornata Ecologica prevede limitazioni dalle 8,30 alle 14. Si potrà però viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici grazie a Brescia Mobilità.

Per la parte artistica della manifestazione, tutti gli iscritti alla Bam riceveranno un biglietto omaggio per la mostra “Franco Fontana esposto al Museo Santa Giulia“ in collaborazione con Fondazione Brescia Musei. Ai vincitori, inoltre, andrà la cartella artistica che per questa edizione è firmata da Giuseppe Capoferri, artista e Ceo di Gulliver.

F.P.