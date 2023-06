Como, denunciato baby spacciatore con la droga negli slip e in cameretta

Como, 10 giugno 2023 - Anche se gli mancano un paio di anni al diploma è già un promettente spacciatore un 17enne comasco, denunciato dalla polizia che gli ha trovato prima due dosi di hashish nascoste negli slip, poi nella cameretta di casa altri due grammi di “fumo” e 1.500 euro in contanti. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della Volante mentre viaggiava in sella sua suo scooter nel corso di un controllo in via Bellinzona, siccome appariva molto agitato gli agenti lo hanno perquisito e non hanno fatto fatica a individuare 4 grammi di hashish nascosti negli slip, oltre a 130 euro in contanti in tasca di cui non sapeva dire la provenienza. A questo punto il ragazzo è stato accompagnato a casa e nella sua cameretta è stato trovato il resto della droga, il denaro e un bilancino di precisione. Accompagnato in questura dai genitori è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi riaffidato a mamma e papà.