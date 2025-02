Azienda sociale lariana. La Lega critica il sindaco: "Una sua guerra inutile"

Lo scontro secessione annunciata da una ventina di Comuni che hanno annunciato di voler abbandonare l’Azienda sociale lariana a causa del comportamento del capoluogo, che non li tiene in dovuta considerazione, rischia di trasformarsi in un boomerang anche per Como. Almeno così temono i consiglieri della Lega che stigmatizzano l’atteggiamento del sindaco Alessandro Rapinese. "La Lega di Como esprime forte preoccupazione per la situazione che si sta creando nei rapporti tra il municipio di Como e i Comuni limitrofi – segnala in una nota il segretario di sezione, Ivan Noseda – La mancanza di dialogo e collaborazione, a cui pericolosamente ci ha abituati il sindaco Rapinese, sta mettendo a rischio l’erogazione delle prestazioni sociali, fondamentali per chi ha bisogno di assistenza e le risorse necessarie per il supporto alle strutture che erogano i servizi. Il sindaco ha iniziato una battaglia personale inutile rallentando l’erogazione delle risorse e in generale il funzionamento dell’Ambito territoriale". Da qui l’invito rivolto al primo cittadino a mettere da parte i personalismi e pensare al bene dei comaschi.