Arredo&Design, Fornitore offresi. Tre giorni di stand, corsi e convegni

Si è aperto ieri e si potrà visitare fino a domani il salone Fornitore offresi Arredo&Design a Lariofiere, il polo espositivo delle province di Como e Lecco. Tre giorni di incontri ed eventi dedicati alla subfornitura per l’industria del mobile e del design che ha le sue radici proprio in Brianza, come dimostra la presenza di 105 espositori. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si propone come punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo un’opportunità unica per esplorare le ultime innovazioni, materiali e tecnologie legate al mondo dell’arredo. L’iniziativa è sostenuta da Confartigianato, Confindustria e Camera di commercio Como-Lecco. Sono presenti in fiera i produttori di macchinari per la lavorazione del legno e le aziende specializzate nella produzione di materiali innovativi, oltre alle scuole coinvolte nel progetto Brianza Design Formazione. Oggi e domani, oltre a visitare gli stand allestiti all’interno dei tre padiglioni espositivi, si potranno seguire corsi di aggiornamento e convegni dedicati ai temi centrali per il settore arredo, come l’impiego di nuovi materiali, il Made in Italy e la sostenibilità.

Ro.C.