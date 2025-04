Armato di cocci di bottiglia: "Datemi i soldi o vi taglio"

Impugnando una bottiglia rotta e una lattina sventrata, ha tentato di rapinarli: "Se non mi date i soldi vi taglio", ha detto. Jhonatan Alexander Ramirez Jimenez, ventunenne originario di El Salvador e residente a Fino Mornasco, mercoledì pomeriggio ha minacciato un gruppo di ragazzini al parcheggio dell’Ippocastano in via Aldo Moro, nei pressi del campo sportivo che è punto di ritrovo di giovani. L’intervento della pattuglia della Squadra Volante risale alle 15, quando è stata segnalata la presenza del ventunenne che si era avvicinato a un gruppetto di ragazzini, puntandogli contro una bottiglia di vetro rotta e una lattina sventrata e tagliente. Visibilmente ubriaco, ha iniziato a rivolgere ai giovani frasi minacciose. Ma nel frattempo uno dei ragazzi è riuscito ad allontanarsi di qualche passo, e a contattare il 112 facendo intervenire la pattuglia della polizia. Una volta portato in Questura, è emerso che Ramirez Jimenez è risultato in regola con il permesso di soggiorno, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Sono quindi state verbalizzate le testimonianze dei giovani minacciati, e infine, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Simona De Salvo, il ventunenne è stato arrestato per tentata rapina, e portato in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del giudice, che dovrà decidere se lasciarlo in custodia cautelare o se adottare altri provvedimenti.

Pa.Pi.